Anche una delegazione forlivese tra i diecimila spettatori della rievocazione della battaglia di Waterloo

Una delegazione forlivese si è unita ai diecimila spettatori presenti alla suggestiva rievocazione della battaglia di Waterloo, tenutasi alle porte di Bruxelles per celebrare il 210° anniversario di questo storico scontro. Tra i partecipanti, anche gruppi di Predappio e Forlì, che hanno animato l’evento con entusiasmo e passione, portando sul campo un pezzo di storia italiana. Volti noti e curiosi si sono incontrati in un’atmosfera unica, testimoniando come il passato possa ancora vivere vivo nel presente.

