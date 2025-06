Anche l’Ucraina vuole ritirarsi dal trattato contro le mine antiuomo | è il sesto Paese in pochi mesi

L'Ucraina si prepara a uscire dalla Convenzione di Ottawa, unendosi a un crescente numero di paesi che ripensano alle proprie posizioni sulle mine antiuomo. Dopo la Lituania, anche il presidente Zelensky ha firmato il decreto per il ritiro, segnando un momento cruciale nel panorama internazionale. La decisione, ancora in attesa di approvazione parlamentare, apre nuove domande su strategie e rischi futuri. È un segnale di come i paesi stiano ridefinendo i propri impegni di fronte alle sfide geopolitiche.

Il presidente Volodimyr Zelensky ha firmato un decreto che porterà al ritiro dell’ Ucraina dalla Convenzione di Ottawa, che vieta la produzione, l’accumulo e l’impiego delle mine antiuomo. Affinché la decisione diventi effettiva occorrerà comunque anche l’approvazione del Parlamento ucraino, ma è probabile che il voto sarà favorevole. Appena pochi giorni fa, la Lituania aveva annunciato la propria intenzione di fare un passo indietro e, poco prima, Estonia, Lettonia, Polonia e Finlandia avevano fatto lo stesso. Tutti questi Paesi, seppur diversi, hanno un elemento in comune, che ha influenzato le loro scelte rispetto all’argomento: la vicinanza alla Russia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Anche l’Ucraina vuole ritirarsi dal trattato contro le mine antiuomo: è il sesto Paese in pochi mesi

In un contesto di tensione crescente, l'Ucraina affronta un'ondata di attacchi con oltre 500 missili e droni, mentre Mosca rifiuta il negoziato e impone nuove sanzioni.

