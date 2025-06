Anche Cottarelli solleva dubbi sulla Cassazione | Nordio ha ragione E Marianna Aprile sbianca video

In un panorama politico spesso caratterizzato da polemiche e divergenze, anche figure come Carlo Cottarelli si schierano a sostegno di Nordio, sollevando dubbi sulla Cassazione e il suo ruolo. La sua opinione porta a riflettere sulla necessità di un equilibrio tra autonomia e responsabilità , mentre il dibattito si infiamma tra analisti e rappresentanti istituzionali. Ma qual è il vero impatto di queste dichiarazioni sulla credibilità del sistema giudiziario?

Carlo Cottarelli sta con il ministro Nordio sulle critiche al massimario della Cassazione. L’ex senatore dem, oggi opinionista economico, in diretta su La spiazza la conduttrice Marianna Aprile, che si aspettava un accodamento alla solita invettiva contro il governo. “Questo ufficio della Cassazione è intervenuto su cose che non dovrebbe fare” ecco perchĂ© “Nordio ha pure ragione”. La conduttrice in studio sorride nervosamente, sorpresa dalla presa di posizione dell’economista di area Pd. Se perfino Cottarelli si schiera con Nordio contro il Massimario di Cassazione, che aveva bocciato il decreto sicurezza, allora è tutto chiaro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Anche Cottarelli solleva dubbi sulla Cassazione: “Nordio ha ragione”. E Marianna Aprile sbianca (video)

In questa notizia si parla di: cottarelli - cassazione - nordio - marianna

Anche Cottarelli solleva dubbi sulla Cassazione: Nordio ha ragione. E Marianna Aprile sbianca (video).

Nordio: 'Ho letto l'atto di Catania e si può impugnare' - "L'ho già letto e credo che ci siano fondate ragioni per fare ricorso in Cassazione di concerto con il ministero degli Interni": lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito al ... Segnala ansa.it

Nordio: “La sentenza della Consulta sull’autonomia eliminerà il referendum” - la Repubblica - A spanne, con prudenza, direi che questa sentenza dovrebbe eliminare almeno per ora la possibilità del referendum". Si legge su repubblica.it