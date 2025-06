Anastasia e Gabriel prima il matrimonio poi la maturità La loro storia commuove il web | Non c’è una ricetta della felicità

Anastasia e Gabriel, due diciottenni umbratoni, hanno catturato il cuore di tutta la rete con la loro storia unica: prima il matrimonio, poi la maturità. Una scelta coraggiosa che dimostra come l’amore possa superare ogni convenzione, lasciando tutti senza parole. La loro esperienza ci ricorda che non esiste una ricetta universale per la felicità, ma solo il coraggio di inseguirla. E voi, cosa ne pensate di questa dolce rivoluzione?

Anastasia Radoni e Gabriel Giulietti sposi a 18 anni: il sì prima della maturità. «Non c'è una ricetta della felicità» - Una storia d'amore che sfida le convenzioni e dimostra che la felicità si costruisce con il cuore. Anastasia Radoni e Gabriel Giulietti, innamorati da due anni e mezzo, hanno deciso di unire le loro vite a soli 18 anni, prima ancora di affrontare la maturità.

