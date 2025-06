AmiCorti a Roccaraso | premi alla carriera a Loach Haggis Afineevsky e 11 Fragole d' oro

L’emozione ha avvolto la settima edizione di AmiCorti International Film Festival, tenutasi a Roccaraso, dove i premi alla carriera sono stati consegnati ai grandi registi Ken Loach, Paul E. Haggis, Evgeny Afineevsky, e alle 11 Fragole d’Oro per i migliori film selezionati tra oltre 96 titoli. Un evento ricco di riconoscimenti e spettacolo che consacra il talento e la passione nel mondo del cinema.

