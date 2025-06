Amiche per le Donne torna a Belpasso | musica arte e solidarietà si incontrano all’Arena Caudullo

Amiche per le Donne torna a Belpasso con un evento imperdibile che unisce musica, arte e solidarietà in un’atmosfera magica all’Arena Caudullo. Ideato dalle talentuose cantanti Ottavia Privitera e Giada Carcione, questo progetto celebra la forza femminile attraverso emozioni, creatività e impegno sociale. Venerdì 4 luglio 2025 alle ore 20:00, lasciatevi conquistare da una serata indimenticabile che rafforza i legami e accende speranze. Non mancate all’appuntamento!

Torna sotto i riflettori il progetto "Amiche per le Donne", ideato dalle cantanti Ottavia Privitera e Giada Carcione, rispettivamente presidente e vice presidente dell’omonima associazione, in scena venerdì 4 luglio 2025, alle ore 20:00, nell’incantevole scenario dell’Arena Caudullo di Belpasso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

