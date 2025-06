Ambriz Juventus Tuttosport nuova idea direttamente dal Mondiale! Spunta il 22enne metronomo del Monterrey | prezzo e dettagli

Dalla cornice vibrante del Mondiale per Club, emerge una nuova opportunità per la Juventus: il talento messicano di soli 22 anni, Ambriz, protagonista con il Monterrey, potrebbe presto sbarcare in Italia. Un affare che combina giovane età, talento e potenziale, con dettagli di prezzo e trattativa ancora da definire. Questa mossa potrebbe rappresentare un tassello fondamentale nella strategia bianconera. Scopriamo insieme tutte le novità su questa intrigante pista di mercato.

dell’affare. Direttamente dal Mondiale per Club che sta entrando nella sua fase più calda arrivano idee molto importanti ed intriganti anche per il calciomercato Juventus. L’ultima in ordine di tempo porta ad Ambriz. Il 22enne metronomo del Monterrey, cresciuto al Leon e che sta diventando grande nella squadra guidata dallo spagnolo Torrent, attualmente ha una valutazione di circa 5 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ambriz Juventus (Tuttosport), nuova idea direttamente dal Mondiale! Spunta il 22enne metronomo del Monterrey: prezzo e dettagli

In questa notizia si parla di: direttamente - mondiale - juventus - tuttosport

#Primapagina #Tuttosport 26/06/2025 #Yildiz #Elkann #Sancho #Juve #Juventus #Tudor #JonathanDavid #David #Weah #Mbangula #MondialeperClub #FIFACWC #JuveCity #JuveManCity #Jupensiero Vai su Facebook

La Juventus, volata negli USA per disputare il Mondiale per Club, è stata accolta dal presidente Donald Trump alla Casa Bianca Profilo X: @MargoMartin #tuttosport #juventus #donaldtrump Vai su X

Juve-Manchester City, Tudor travolto e agli ottavi da secondo, tutte le dichiarazioni; Juventus-City, formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per club; Juve, ecco gli ottavi Mondiali: tutti gli incroci per evitare il Real Madrid.

Pagina 4 | La Juve oltre i grandi nomi: le proposte sul tavolo da Mendes al simil Rabiot - I bianconeri pensano anche a calciatori meno affermati, magari figli dell'algoritmo: le ultime idee per rinforzare il centrocampo ... Da tuttosport.com

Kalulu a TS: 'Mondiale per Club? Mi sembra di essere tornato ragazzino' - Pierre Kalulu, direttamente dal ritiro bianconero negli Stati Uniti, ha parlato anche ai microfoni di Tuttosport (QUI l'intervista a Gazzetta), dicendo la sua. Riporta ilbianconero.com