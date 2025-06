Ambra Angiolini e Jolanda Renga sul palco del Milano Pride | mamma e figlia si scatenano sulle note di T’appartengo – Video

Un’atmosfera di festa e solidarietà ha invaso il palco del Milano Pride, dove Ambra Angiolini e la figlia Jolanda Renga si sono unite in un’interpretazione indimenticabile di "T’appartengo". La scena, intensa e carica di emozioni, ha dimostrato come musica e amore possano unire generazioni e lottare per i diritti. Tra sorrisi e messaggi potenti, mamma e figlia hanno ancora una volta dimostrato che insieme si può cambiare il mondo.

C’erano anche Ambra Angiolini e la figlia, Jolanda Renga, sul palco del Milano Pride di sabato 28 giugno. Mamma e figlia hanno intonato insieme T’appartengo, iconico brano di Ambra Angiolini. “Un no, da solo, può cambiare una vita, e tanti no messi insieme possono cambiare il mondo”, la scritta sulla maglia della giovanissima Jolanda. Tra gli altri si sono esibiti anche Paola Iezzi, Big Mama, Sarah Toscano e Orietta Berti. L’esibizione di mamma e figlia ha avuto un grande successo facendo scatenare tutti i presenti. Video di Gabriele Gelmini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ambra Angiolini e Jolanda Renga sul palco del Milano Pride: mamma e figlia si scatenano sulle note di T’appartengo – Video

