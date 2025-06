Amara retrocessione in B2 per le tenniste del Ct Vela Messina

Un finale amaro per le tenniste del Ct Vela Messina, che non sono riuscite a rimanere in B1 dopo un combattuto pareggio contro il Salento Tennis Academy Arnesano. La sfida sul campo di terra rossa di Viale della Libertà ha acceso emozioni e tensioni, ma alla fine il risultato ha sancito la retrocessione delle ragazze, segnando un capitolo difficile nella loro stagione. Ora, è tempo di analizzare e ricostruire, perché ogni fine apre nuove opportunità .

E’ terminata con un'amara retrocessione la stagione delle ragazze del Ct Vela, che hanno pareggiato (2-2) il match di ritorno del playout di serie B1 contro il Salento Tennis Academy Arnesano. Serviva un'impresa, sui campi in terra rossa del circolo di Viale della Libertà , alle tenniste. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

