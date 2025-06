Amadou Seini impazzisce ai Mondiali | schiaccia nel suo canestro e perde la partita compagni attoniti

Amadou Seini, talento promettente del basket camerunense, ha vissuto un momento di pura follia durante i Mondiali Under 19. In un finale incredibile, il giocatore ha schiacciato nel proprio canestro, sorprendendo compagni e tifosi e determinando la sconfitta della sua squadra. Un episodio che ha lasciato tutti senza parole, portando alla luce quanto la pressione possa influenzare anche i più esperti. Continua a leggere perché questa storia è un vero e proprio caso di emotività incontrollata.

Il giocatore del Camerun Amadou Seini ha perso completamente il senso della realtĂ nel finale della partita contro l'Australia ai Mondiali di basket Under 19. Dopo aver ricevuto palla da un compagno, a match praticamente vinto, ha schiacciato con violenza nel proprio canestro. Una follia decisiva per far perdere la partita al Camerun. 🔗 Leggi su Fanpage.it