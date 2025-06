Alvaro Vitali chi è l' unico figlio Ennio e perché non è andato al funerale del padre

Alvaro Vitali, celebre attore e figura iconica del cinema italiano, ha scelto di non partecipare al funerale del padre Ennio, unica sua famiglia. In una recente intervista, Vitali ha condiviso un pensiero toccante: “A mio figlio ho insegnato l’educazione, a non essere Pierino.” Questa scelta rivela molto sul suo rispetto e sui valori che desidera trasmettere, lasciando emergere un lato più intimo e riflessivo dell’artista.

L’attore aveva ricordato in una recente intervista: “A mio figlio ho insegnato l’educazione, a non essere Pierino”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alvaro Vitali, chi è l'unico figlio Ennio e perché non è andato al funerale del padre

In questa notizia si parla di: figlio - alvaro - vitali - unico

La Vita Segreta Di Alvaro Vitali: Il Figlio Mai Visto E Un Addio Doloroso! - Dietro il sorriso di Pierino si cela una realtà sconosciuta, fatta di sfide silenziose e segreti mai svelati.

Funerali sobri a Roma per Alvaro Vitali, icona della commedia italiana. Presenti Carlo Verdone, pochi intimi e l'ex moglie Stefania Corona; assente Ennio, unico figlio biologico dell'attore. Vai su Facebook

Alvaro Vitali, chi è l'unico figlio Ennio e perché non è andato al funerale del padre; Funerali Alvaro Vitali, assente il figlio Ennio avuto dalla prima moglie: perché non si è presentato; Stefania Corona ai funerali di Alvaro Vitali, c'è anche sua figlia Sara: assente Ennio, unico figlio dell'attore.

Alvaro Vitali, chi è l'unico figlio Ennio e perché non è andato al funerale del padre - L’attore aveva ricordato in una recente intervista: “A mio figlio ho insegnato l’educazione, a non essere Pierino” ... Secondo ilgiornale.it

Ennio Vitali, chi è l’unico figlio di Alvaro Vitali: il lavoro prestigioso e il divieto su ‘Pierino’ - it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip. Segnala libero.it