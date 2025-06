altro che nuovi edifici ecco la mappa di tutte le moschee illegali a roma

A Roma, i luoghi di preghiera islamici crescono silenziosamente, ma molti operano senza regolare autorizzazione. Con oltre cinquanta moschee "clandestine", questa realtà parallela si staglia come un fenomeno che sfida le norme e il controllo pubblico. Un mondo nascosto, fatto di garage e magazzini, che testimonia una presenza forte e complessa. È ora di scoprire la mappa di queste strutture illegali, un quadro che svela una verità spesso ignorata.

A Roma i luoghi di preghiera islamici sono ormai più di cinquanta. A distanza di anni, la situazione non solo non è cambiata: si è cristallizzata in una realtà parallela che corre su un binario separato rispetto allo Stato. Un mondo composto da «sale per pregare» ricavate in garage, scantinati, magazzini, ex negozi e capannoni industriali, dove ogni venerdì si riuniscono centinaia di fedeli musulmani per la preghiera. Strutture nate al di fuori di ogni pianificazione urbanistica, prive spesso dei requisiti minimi di sicurezza e che sfuggono ai controlli delle autorità . Eppure, tutto questo era già noto. 🔗 Leggi su Iltempo.it