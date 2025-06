Altro che dazi | in crescita l’import-export tra Italia e Stati Uniti Volano le esportazioni nazionali

Altro che dazi: l’Italia dimostra che il Made in Italy resiste e si rafforza oltre ogni ostacolo, con le esportazioni verso gli Stati Uniti in costante crescita. I dati Istat di maggio confermano un export che non si ferma di fronte alle tensioni commerciali, sottolineando il valore e la resilienza del nostro patrimonio industriale. In un mondo incerto, il nostro stile e qualità continuano a conquistare il mercato internazionale. Il futuro del Made in Italy è più forte che mai.

Altro che dazi. L’esportazione dei prodotti italiani negli Stati Uniti aumenta, anche dopo l’annuncio delle tariffe imposte dal presidente Donald Trump. E conferma che il Made in Italy funziona ancora e molto in America. Altro che dazi: i dati Istat. Nonostante le difficoltà generali, il Made in Italy si conferma un punto di forza, capace di adattarsi e prosperare anche in tempi di crisi e di dazi. I dati Istat relativi al mese di maggio, raccontano una storia di forza. Mentre le esportazioni italiane verso i mercati extraeuropei registrano una flessione generale del 3,5% rispetto al mese precedente e una contrazione su base annua del 5,2%, le vendite verso gli Stati Uniti continuano a crescere, con un incremento del 2,5%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Altro che dazi: in crescita l’import-export tra Italia e Stati Uniti. Volano le esportazioni nazionali

In questa notizia si parla di: altro - dazi - stati - uniti

Sui dazi Usa e Cina si danno la mano. Altro successo commerciale per Washington - Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno registrato progressi significativi nel dialogo commerciale con la Cina, grazie a un accordo sui dazi che ha suscitato entusiasmo nei mercati globali.

La Spagna non si lascia intimorire dagli Stati Uniti. La ministra della Difesa, Margarita Robles, ha risposto con fermezza alle minacce di Donald Trump che ieri, 25 giugno, aveva detto che avrebbe fatto pagare il doppio dei dazi al Paese a guida socialista se n Vai su Facebook

Il Canada annuncia la revoca della tassa sui giganti tech: accordo commerciale entro il 21 luglio - La Cina proroga per cinque anni i dazi sull'acciaio europeo e britannico; Altro che dazi: in crescita l'import-export tra Italia e Stati Uniti. Volano le esportazioni nazionali; I dazi Usa? «Il rischio è che Trump cambi le carte in tavola dopo un accordo».

DAZI, STATI UNITI-CANADA: ACCORDO COMMERCIALE ENTRO IL 21 LUGLIO - Il presidente degli Stati Uniti e il premier canadese “hanno concordato che le parti riprenderanno i negoziati al fine di raggiungere ... Da opinione.it

Dazi, ripartono i negoziati tra Canada e Stati Uniti. Intesa UK-Washington su auto e aerospazio, ma resta il nodo acciaio - Nel Regno Unito, entrano in vigore da oggi dazi ridotti su export verso gli Usa ... Si legge su ilsole24ore.com