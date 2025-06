Altri intricati gialli da risolvere per la stravagante avvocata interpretata da Carrie Preston

Preparati a immergerti in un mondo di intrighi, umorismo e suspense con la seconda stagione di "Elsbeth". La brillante Carrie Preston torna nei panni dell'avvocata dai capelli rossi, mescolando magistralmente commedia e giallo in ogni episodio. Questa sera alle 21.20 su Rai 2, scopri altre intricanti indagini che metteranno alla prova il talento di Elsbeth. Non perdere questa imperdibile avventura, ricca di colpi di scena e momenti irresistibili!

Commedia e giallo si mescolano alla perfezione anche nella seconda stagione della serie crime Elsbeth, in onda questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 2. La fiction segue le vicende della stravagante avvocata dai capelli rossi Elsbeth Tascioni, interpretata dal la bravissima Carrie Preston. Spin-off dei legal drama di successo The Good Wife e The Good Fight, Elsbeth è ambientata a New York, dove si è trasferita la protagonista dopo una carriera di successo a Chicago.

