Altre quattro notti di chiusure alternate disagi al casello di Modena sud

Per garantire la sicurezza e migliorare l’efficienza, il casello di Modena Sud subirà altre quattro notti di chiusure alternate sulla A1 Milano-Napoli. Durante questi interventi, saranno effettuate manutenzioni alle pensiline e ispezioni del cavalcavia di svincolo, causando inevitabili disagi agli utenti. È importante pianificare con anticipo gli spostamenti, considerando le future modifiche alla viabilità per ridurre al minimo i disagi e garantire un flusso più sicuro e efficiente.

Sulla A1 Milano-Napoli sarà nuovamente necessario un periodo di chiusura per il casello di Modena sud, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione e attività di ispezione del cavalcavia di svincolo. Le chiusure avverranno nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: . 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: chiusure - casello - modena - quattro

