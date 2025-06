Alto Calore sì al bilancio in utile | ora occhi sull’emergenza idrica

L’Alto Calore SPA, protagonista della gestione idrica nel Sud Italia, si distingue con un bilancio in utile di 16,4 milioni di euro approvato all’unanimità dai suoi soci. Un risultato che testimonia la solidità e l’impegno della società, nonostante le sfide legate all’emergenza idrica e alle complessità del concordato preventivo. Ora, occhi puntati su una nuova sfida: garantire un futuro sostenibile e affidabile per i cittadini delle province di Avellino e Benevento.

L' Alto Calore SPA approiva il bilancio all'unanimità del presenti, quasi il 75% in termini percentuali su 127 soci (di cui 95 della provincia di Avellino e 31 della provincia di Benevento, più l'Amministrazione Provinciale di Avellino). Il bilancio chiude con un utile di 16,4 milioni di euro, risultato comunque condizionato dall'omologa del concordato attivato per scongiurare il fallimento. In Assemblea l'amministratore unico, Antonello Lenzi, ha incassato sia il via libera del Comune di Avellino ( rappresentato dall'assessore al patrimonio Assuntina Iannaccone) e dalla Provincia di Avellino che con il delegato del Presidente Rizieri Buonopane, l'assessore Franco Addeo ha parlato di un voto convinto nonostante in passato da Palazzo Caracciolo si erano contemplate altre strade per la savezza dell'Ente.

