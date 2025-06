Alto Calore | bilancio positivo e strategie per il rilancio della gestione idrica in provincia di Avellino

L’Alto Calore, protagonista della gestione idrica in provincia di Avellino, ha recentemente affrontato un importante passo avanti con l’approvazione del bilancio positivo e l’elaborazione di strategie innovative per il rilancio del settore. Questa assemblea, convocata con i sindaci del territorio, rappresenta un punto di svolta che potrebbe ridisegnare il futuro delle risorse idriche locali, garantendo sostenibilità e efficienza per le comunità. Scopriamo insieme come queste iniziative si traducono in un reale beneficio per la regione.

L’Alto Calore, ente responsabile delle infrastrutture idriche nella provincia di Avellino, ha riunito i sindaci del territorio in un’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio annuale. L’incontro assume un rilievo particolare, segnando un momento di svolta nella gestione dell’ente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

