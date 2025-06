Alta formazione tecnica e tecnologica disponibili 15 milioni per formare nuovi tecnici superiori

La Sicilia si prepara a rivoluzionare il suo panorama occupazionale grazie a un investimento di 15 milioni di euro per l’alta formazione tecnica e tecnologica. In un’epoca di transizione ecologica e digitale, i percorsi post diploma offerti dalle Fondazioni Its Academy rappresentano un’opportunità concreta per formare i futuri tecnici superiori. Con l’avviso 28 del 2025, si apre una strada verso un futuro più innovativo e sostenibile per la regione.

La doppia transizione ecologica e digitale e l'innovazione del mondo produttivo siciliano passano anche dai percorsi di alta formazione tecnica e tecnologica, post diploma, di durata biennale o triennale, attivati in Sicilia dalle Fondazioni Its Academy. Con l'avviso 28 del 2025, pubblicato dal.

