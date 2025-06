Alta formazione | la presentazione de La Campania dei Talenti

Prepariamoci a scoprire le strategie innovative della Regione Campania per valorizzare i talenti del futuro. Domani, 1 luglio, alle 11, nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, si terrà la presentazione ufficiale de "La Campania dei Talenti". Valeria Fascione aprirà il dibattito, illustrando le politiche che puntano a rafforzare l’alta formazione, le competenze digitali e l’occupazione giovanile. Un evento imperdibile per chi crede nel potenziale della nostra regione.

Domani, martedì 1 luglio, alle ore 11, nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, saranno presentati le politiche e gli strumenti della Regione Campania per l’alta formazione, le competenze digitali, l’occupazione e l’attrazione dei giovani talenti. IntrodurrĂ i lavori Valeria Fascione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

