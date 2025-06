Almeno 25 persone uccise in raid aerei a Gaza oggi

La situazione a Gaza si aggrava ancora di più: almeno 25 vittime tra cui bambini e civili innocenti sono state denunciate nei raid aerei israeliani di oggi. Tra le zone colpite, Zeitoun e Rafah, testimonianze drammatiche sottolineano la tragicità di un conflitto che sembra non trovare fine. La comunità internazionale chiede con urgenza una soluzione per fermare questa spirale di violenza e sofferenza.

Almeno 25 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani oggi, secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie locali in un bilancio aggiornato, tra cui 10 persone uccise a Zeitoun, nel sud di Gaza City. Lo scrive il Guardian. Due persone in attesa di aiuti sono state colpite dal fuoco israeliano vicino a un centro di distribuzione di aiuti nel sud di Rafah, secondo quanto riferito ad Al Jazeera da fonti del complesso medico Nasser, scrive ancora il Guardian.

