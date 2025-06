Alluvione Bardonecchia | esonda il rio Frejus L'appello della sindaca Rossetti | Non uscite di casa

Un’immagine di emergenza si dipinge a Bardonecchia, dove l’esondazione del Rio Frejus ha sconvolto la tranquilla comunità, allagando strade e mettendo in allerta massima le autorità. La sindaca Rossetti invita i cittadini a restare in casa per la propria sicurezza, mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta. La crisi continua ad evolversi, ma la solidarietà locale è la nostra speranza. Restate aggiornati sulle ultime novità e seguite le istruzioni delle autorità.

Paura a Bardonecchia (Torino) per l’esondazione del rio Frejus, che ha allagato strade e isolato parte del paese. Il Comune ha lanciato l’allerta massima e invita a non uscire. Chiusa l’A32, evacuate alcune persone. Situazione critica in centro e in via Einaudi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

