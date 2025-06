Alluvione bando per paratie e dispositivi di difesa | continua l' assegnazione dei contributi

L'alluvione ha evidenziato l'importanza di proteggere i nostri territori, e il bando per paratie e dispositivi di difesa continua a offrire opportunità concrete. Con oltre 675 domande esaminate, la maggior parte ha già ottenuto l'ammissibilità, mentre le altre sono in fase di approfondimento. Un sostegno tangibile per rafforzare la sicurezza delle comunità. Gli interessati riceveranno a breve richieste di chiarimenti e ulteriori aggiornamenti, assicurando un processo trasparente e rapido.

Continuano le assegnazioni di risorse del bando paratie, relativamente al periodo 14-20 novembre 2024. Su 675 domande esaminate, 482 sono risultate subito ammissibili. Poco meno di 200 risultano ancora oggetto di approfondimenti; gli interessati riceveranno presto richiesta di chiarimenti eo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

