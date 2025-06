All’Orbetello Book Prize vince il romanzo di Romana Petri

Romana Petri trionfa alla quarta edizione dell’Orbetello Book Prize con il toccante romanzo "La ragazza di Savannah". La scrittrice si mostra felice e grata, dedicando il riconoscimento a Flannery, simbolo di una scrittura autentica e intramontabile. Un evento ricco di emozioni, che si è concluso con il tributo alla carriera di Ben Pastor, consolidando così l'importanza di questa prestigiosa manifestazione letteraria italiana.

E’ Romana Petri la vincitrice della quarta edizione dell’ Orbetello Book Prize con il romanzo ’ La ragazza di Savannah ’. "Sono molto felice – dichiara Romana Petri – di questo bel riconoscimento. Lo sono per me e per Flannery che nonostante tutto, da pragmatica americana, non era insensibile ai premi. Lo dedico a lei". Il sindaco Andrea Casamenti ha anche consegnato il Tributo alla Carriera a Ben Pastor, dopo una lunga e interessante chiacchierata con Paolo Di Paolo, alla scoperta di un’autrice di romanzi storici e che di recente ha proposto un suo intelligente sequel de ’I Promessi sposi’. Ha presentato le tre serate Carola Carulli, giornalista, conduttrice del Tg2. 🔗 Leggi su Lanazione.it