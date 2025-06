All'Isola Omar Fantini litiga con Teresanna Pugliese per il cibo | È tutto inutile Cristina Plevani interviene

All'Isola dei Famosi 2025, le tensioni sono alle stelle, anche a pochi giorni dalla grande finale. Tra discussioni accese e scontri improvvisi, l’ultima lite coinvolge Omar Fantini e Teresanna Pugliese sulla questione del cibo, un tema che accende gli animi di tutti i naufraghi. La situazione si fa sempre più complessa, e Cristina Plevani interviene per calmare gli animi. Scopri cosa succederà nel prossimo episodio.

All'Isola dei Famosi 2025 continuano le tensioni tra i naufraghi anche a pochi giorni dalla finale. Durante la preparazione del pranzo, è nata una discussione tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini per il modo di cucinare il cibo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’Isola punisce i naufraghi per la violazione delle regole: il provvedimento inaspettato per Omar Fantini - Nell'Isola dei Famosi 2025, il clima si fa teso dopo la prima punizione inflitta ai naufraghi per la violazione delle regole.

Nel giro di poco più di 24 ore Teresanna Pugliese è riuscita a litigare all'Isola dapprima con Cristina Plevani, per una sciocchezza sulla gestione del fuoco, e poi con Omar Fantini che l'ha ripresa per aver preso troppe lumache senza dimenticare le frecciate co

Mancano una decina di giorni alla finalissima dell'#IsolaDeiFamosi e tra eliminazioni doppie, sfide ad alta tensione e prove d'amicizia, i naufraghi più spiati del piccolo schermo corrono verso il rush finale. Chi vincerà?

Lite tra Omar Fantini e Teresanna Pugliese all'Isola 2025, la naufraga è furiosa: "È razzismo, è denigratorio" - Quando il concorrente l'ha accusata di fare "la sceneggiata di Mario Merola" e ha imitato un cantante neomelodico, la ...

Teresanna Pugliese accusa Omar Fantini di razzismo dopo una battuta a L'Isola - A L' Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese ha avuto un duro scontro con Omar Fantini, per poi accusarlo di essere "razzista".