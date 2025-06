All' Eur la festa di Fratelli d' Italia che guarda al futuro della Capitale | Sei grande tornerai Roma

Torna a Roma la grande festa di Fratelli d’Italia, un evento che guarda al futuro della capitale con entusiasmo e determinazione. Dal 3 al 5 luglio, il Viale America al laghetto dell’Eur si trasformerà nel cuore pulsante di incontri, dibattiti e idee per rilanciare la città. Tre giorni di confronto tra politici, cittadini e esperti, perché il domani di Roma si costruisce oggi. Non mancare, il cambiamento parte da qui!

Torna la festa di Fratelli d'Italia a Roma. Lo scenario del 2025 è viale America, al laghetto dell'Eur. Tre giorni, dal 3 al 5 luglio, di incontri e dibattiti che vedranno insieme consiglieri comunali e regionali, esponenti nazionali, ministri ed esponenti di altre forze politiche interne alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: festa - fratelli - italia - roma

Dal 3 al 5 luglio torna “Piazza Italia”, la festa annuale della Federazione Romana di Fratelli d’Italia. Laghetto dell’EUR – Viale America Tre giornate di incontri, approfondimenti e partecipazione per rafforzare il legame con il territorio e costruire insieme u Vai su Facebook

Dal 3 al 5 luglio torna “Piazza Italia”, la festa annuale della Federazione Romana di Fratelli d’Italia. Laghetto dell’EUR – Viale America Tre giornate di incontri, approfondimenti e partecipazione per rafforzare il legame con il territorio e costruire insieme u Vai su X

All'Eur la festa di Fratelli d'Italia che guarda al futuro della Capitale: Sei grande, tornerai Roma; Atreju, dal Gufoadvisor ai selfie anti-sinistra: al Circo Massimo la kermesse di Fdi senza bandiere di partito; Torna Atreju. Milei, Bertinotti, Bonolis, Conte: gli ospiti al Circo Massimo. Polemica Italia viva.

Fratelli d'Italia, a Roma la festa: «10 anni d'amore per l'Italia» - Leggo.it - Fratelli d'Italia, a Roma la festa: «10 anni d'amore per l'Italia» Giovedì 15 dicembre inizia la tre giorni di festeggiamenti per i 10 anni di attività del partito: una festa che si ... Da leggo.it

Festa Fratelli d'Italia a Roma, non solo Giorgia Meloni, gli ospiti da Salvini a Cristina d'Avena - Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia: programma e ospiti “Dieci anni di amore per l’Italia” è il titolo della festa in programma in piazza del ... Si legge su tg24.sky.it