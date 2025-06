Allerta temporali in Emilia Romagna l’estate infuocata va in pausa

Nella giornata di domani, l’Emilia Romagna si prepara a un cambio di scenario climatico: dai raggi infuocati ai primi temporali che portano un soffio di frescura, ma anche il rischio di piogge intense. La regione si trova sotto un’allerta gialla, simbolo di attenzione e prudenza, poiché queste perturbazioni potrebbero regalare un po’ di sollievo o, al contrario, causare disagi. È il momento di stare pronti a questa imprevedibile svolta meteorologica.

Bologna, 30 giugno 2025 – Dal caldo torrido ai primi temporali. Luglio parte con la prima allerta gialla per temporali in Emilia Romagna che, almeno in parte della regione potrebbe dare un po’ di respiro a chi sta combattendo giorno dopo giorno, l’infuocata estate 2025 in città. Sempre che questi, non portino con sé danni dettati alla violenza della perturbazione. Allerta gialla per temporali in Emilia Romagna . “N ella giornata di domani, martedì 1 luglio – si legge infatti nell’allerta gialla emanata da Arpae Emilia Romagna –, sono infatti previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allerta temporali in Emilia Romagna, l’estate infuocata va in pausa

In questa notizia si parla di: allerta - temporali - emilia - romagna

