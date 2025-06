Allerta meteo sospensione o rinvio Inter-Fluminense | cosa dice il regolamento

L'attenzione è alta per l'incontro tra Inter e Fluminense, in programma questa sera alle 21 ora italiana. Tuttavia, un'allerta meteo ha sollevato dubbi sulla sua eventuale sospensione o rinvio, richiamando le norme ufficiali sugli eventi sportivi negli Stati Uniti e in Brasile. Cosa dice il regolamento? Rischio di imprevisti e decisioni che potrebbero influenzare la qualificazione nerazzurra. La suspense si intensifica: tutto dipenderà dalle condizioni meteorologiche e dalle disposizioni ufficiali.

Cosa dice il regolamento sugli eventi sportivi negli Stati Uniti, l’ottavo di finale tra la squadra di Chivu e i brasiliani è a rischio Grande attesa per questa sera, quando alle 21 ore italiane si disputerà Inter-Fluminense, il match dei nerazzurri negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Contro i brasiliani, i nerazzurri cercano il pass per approdare tra le prime otto del torneo. Ma sulla partita, come già accaduto in altre occasioni, pende l’allerta meteo. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Le condizioni meteorologiche in cui si stanno svolgendo le partite e il protocollo predisposto dalle autorità statunitensi in merito stanno facendo assai discutere. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allerta meteo, sospensione o rinvio Inter-Fluminense: cosa dice il regolamento

