Allerta meteo per temporali forti in Lombardia e in parte del Comasco confermata

Allerta meteo in Lombardia: temporali intensi si abbatteranno su alcune zone della regione, tra cui il suggestivo Lario e le Prealpi, confermando l’allerta della protezione civile. La giornata si prospetta all’insegna di piogge forti e possibili fenomeni temporaleschi, che richiedono massima attenzione. Per rimanere aggiornati e garantire la sicurezza, consultate il bollettino ufficiale al link sottostante. La protezione civile invita tutti a adottare le precauzioni necessarie per affrontare questa fase critica.

La protezione civile con il nuovo bollettino di oggi 30 giugno 2025 ha confermato l’allerta meteo per temporali forti in alcune zone della Lombardia, tra cui il Lario e le Prealpi. A questo link il bollettino ufficile. Per la restante parte della giornata di oggi, 30 giugno, si prevede lo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

