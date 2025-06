Allerta meteo per ondate di calore a Napoli e in Campania | caldo record fino a giovedì 3 luglio

Preparati ad affrontare un’ondata di calore senza precedenti: Napoli e tutta la Campania sono sotto allerta meteo fino a giovedì 3 luglio, con temperature record superiori alla media di 6-7 gradi. Un caldo insopportabile che richiede attenzione e precauzioni per tutelare la salute tua e dei tuoi cari. Continua a leggere per scoprire come proteggerti al meglio durante questa intensa ondata di calore.

Prorogata l'allerta meteo per ondate di calore in Campania fino alle ore 14 di giovedì 3 luglio: temperature sopra la media anche di 6-7 gradi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bollettino Ondate di Calore ?ATTENZIONE ? In questi giorni sono previste temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione fragile. Permane il peggioramento con allerta rossa Prestate attenzion

