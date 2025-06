Allerta meteo | in Trentino rischio grandine

Preparatevi, il Trentino si trova sotto allerta meteo: nelle prossime ore, infiltrazioni d'aria più fresca in quota potrebbero scatenare rovesci e temporali intensi. Alcune zone rischiano precipitazioni abbondanti e grandine di medie dimensioni, accompagnate da fulmini e tuoni fragorosi. È fondamentale rimanere aggiornati e adottare le precauzioni necessarie per tutelare voi e le vostre proprietà. La sicurezza prima di tutto!

“Nelle prossime ore infiltrazioni di aria un po' meno calda in quota favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali in lento moto verso Est: su aree ristrette potranno verificarsi precipitazioni abbondanti in poco tempo e grandine di medie dimensioni ma saranno possibili anche fulmini e forti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: grandine - allerta - meteo - trentino

Un altro capriccio della primavera: allerta meteo per temporali (con rischio grandine) sulle Marche - Un altro capriccio della primavera si manifesta con un'allerta meteo per temporali e rischio grandine sulle Marche.

ALLERTA #METEO #TRENTINO, IL CALDO HA LE ORE CONTATE: DA DOMANI TEMPORALI E #GRANDINE Vai su Facebook

Allerta meteo: in Trentino rischio grandine; Allerta Meteo Trentino: ancora caldo ma rischio piogge e grandine; Meteo, si sfiorano i 37 gradi in Trentino e scatta l'allerta per i temporali: “Fenomeni potranno essere intensi con grandine di medie o grandi dimensioni”.

Allerta caldo asfissiante e maltempo: in arrivo temporali estivi con grandine e (un'altra) ondata di calore. Le previsioni - Tra oggi, 30 giugno, e domani, primo luglio, il meteo subirà un cambio repentino nel Trentino, regione che saluta (temporaneamente) ... Si legge su msn.com

Allerta meteo: in Trentino rischio grandine - Nei prossimi due giorni sono previsti temporali di calore quasi stazionari, specialmente in montagna ... Lo riporta trentotoday.it