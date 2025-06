Allerta massima a Bardonecchia | un morto dopo l’esondazione del rio Frejius Torna la paura dopo due anni | Non uscite di casa – Il video

Allerta massima a Bardonecchia: un uomo sulla cinquantina ha purtroppo perso la vita a causa dell’esondazione del rio Frejus e Merdovine, riaccendendo le paure dopo due anni di tranquilla normalità. La scena drammatica si è consumata nel cuore di un paese ancora ferito dalle recenti calamità naturali, lasciando la comunità sgomenta e a chiedersi se sia davvero finita. La situazione resta critica e le autorità invitano alla massima prudenza.

Un uomo sulla 50ina è stato ritrovato morto a Bardonecchia, in provincia di Torino, a seguito dell'esondazione del Frejus e del rio Merdovine. È proprio in quest'ultimo che sarebbe annegato l'uomo. Secondo le prime ricostruzioni, il suo corpo è stato rinvenuto dalla polizia nel torrente, a circa 400 metri dal suo furgone. Impossibile transitare nel centro del paese, già colpito due anni fa da una devastante alluvione ad agosto 2023. La sindaca Chiara Rossetti ha lanciato l'allarme: «Non avvicinarsi ai ponti ed evitare gli spostamenti in particolare in via Einaudi e passeggiata Donatori di Sangue».