Allerta massima a Bardonecchia torna la paura dopo due anni Esonda il rio Frejus | Non uscite di casa – Il video

Allerta massima a Bardonecchia, dove il rio Frejus è esondato, riportando alla memoria le devastazioni di due anni fa. Le autorità raccomandano di non uscire di casa e di evitare i principali punti critici come via Einaudi e passeggiata Donatori di Sangue. La situazione rimane critica e richiede massima attenzione: la sicurezza dei cittadini deve essere prioritaria in questa emergenza.

È allerta massima a Bardonecchia, in provincia di Torino, dove il rio Frejus è esondato. Impossibile transitare nel centro del paese, già colpito due anni fa da una devastante alluvione ad agosto 2023. La sindaca Chiara Rossetti ha lanciato l’allarme: «Non avvicinarsi ai ponti ed evitare gli spostamenti in particolare in via Einaudi e passeggiata Donatori di Sangue». Il Comune di Bardonecchia «ordina di non uscire di casa e di non utilizzare l’auto». La situazione meteorologica è molto simile a quella di due anni fa. Oggi come allora si arriva da un periodo di caldo intenso e gli “sbuffi” di aria fresca in quota che riescono a “bucare” lo scudo dell’anticiclone africano causano nubifragi devastanti. 🔗 Leggi su Open.online

