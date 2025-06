Allerta caldo quali sono le città con bollino rosso domani martedì 1° luglio | l'ondata di calore resiste

L’estate italiana si appresta a vivere un’altra giornata all’insegna del caldo record. Con 17 città sotto bollino rosso, tra cui Milano, Palermo, Firenze, Roma e Bologna, l’ondata di calore si conferma intensa e prolungata. Le temperature, oltrepassando i 30 gradi in quasi tutta la penisola, raggiungono punte fino a 38°C al Centro-Sud. In questo scenario, è fondamentale conoscere le zone più colpite e adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelare la propria salute. Continua a leggere.

Martedì 1° luglio giugno saranno 17 (su 27 monitorate) le città da bollino rosso in Italia. Tra queste Milano, Palermo, Firenze, Roma e Bologna. Le massime, praticamente ovunque superiori ai 30 gradi, toccheranno punte di 35 gradi al Nord, 3638 al Centro-Sud. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caldo sempre più forte sull'Italia, oggi bollino arancione in tre città - L'Italia si prepara a vivere una delle giornate più calde dell'estate, con temperature in netto aumento e livelli di allerta crescenti.

Elevate temperature nella Capitale Bollino rosso per lunedì 30 giugno, martedì 1 e mercoledì 2 luglio Con il livello 3 (bollino rosso) si intendono temperature elevate che persistono per più giorni consecutivi con possibili effetti negativi sulla salute

Caldo record. Bollino rosso in 21 città. Da nord a sud Italia aumentano gli accessi nelle strutture ospedaliere. I percorsi specifici nel caso di malore.

