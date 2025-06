Allerta caldo in Francia Marine Le Pen promette un piano di aria condizionata se eletta | Sto coi lavoratori che soffocano

L’ondata di caldo record sta stringendo la morsa sulla Francia, Francia che come Italia e Spagna si prepara a un’estate da record. Ricordando il tragico 2003, le autorità si mobilitano con misure d’emergenza, come l’attivazione del livello rosso di allerta. Marine Le Pen promette un piano di aria condizionata per tutelare i lavoratori più colpiti dal caldo asfissiante. La sfida ora è trovare soluzioni efficaci per salvare vite e ridurre i disagi, perché il caldo non aspetta.

La Francia boccheggia, tanto quanto l’Italia o la Spagna. Nel Paese è ancora il vivo il ricordo da incubo dell’ondata di caldo dell’estate 2003, che costò la vita a circa 15mila persone, in gran parte anziani. E ora le autorità corrono ai ripari. L’agenzia Météo France ha diposto il sistema di vigilanza rossa, il più alto della scala, per 16 dipartimenti per la giornata di domani, martedì 1° luglio, inclusa l’area di Parigi. Altri 68 saranno in vigilanza arancione. Praticamente in tutto il Paese si prevede il termometro supererà quota 34 gradi, con punte anche di 38. Nel corso della settimana si sfonderanno per lo meno in alcune città anche i 40 gradi. 🔗 Leggi su Open.online

