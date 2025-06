Allerta caldo a Milano i prossimi due giorni da bollino rosso | in arrivo un'ordinanza a tutela dei lavoratori

L’ondata di caldo record sta scuotendo Milano, con temperature che sfiorano i 36 gradi e il bollino rosso che perdura fino a mercoledì. Per tutelare la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature, Regione Lombardia si prepara a varare un’ordinanza speciale. Una misura che dimostra come l’emergenza climatica richieda azioni concrete e tempestive per garantire benessere e sicurezza. Continua a leggere.

Non si ferma almeno fino a mercoledì l'ondata di calore che si sta abbattendo su Milano. Anche martedì 1 e mercoledì 2 luglio saranno giornate da bollino rosso, con massime percepite che potranno arrivare a 36 gradi. Nel frattempo Regione Lombardia ha concordato con i sindacati la bozza per un'ordinanza che imporrà lo stop delle attività dei lavoratori esposti a temperature estreme nelle ore più calde. 🔗 Leggi su Fanpage.it

