Allenatore squalificato per 6 turni, un ammonimento che fa riflettere sulle responsabilità di chi occupa ruoli di leadership. Ora, mentre gli arbitri donna8230 affrontano le sfide sul campo, dobbiamo anche aiutarli a trovare parcheggio con leggerezza e rispetto. La FA ha mostrato che un commento infelice può costare caro, ricordandoci l’importanza di parole e comportamenti corretti nel mondo del calcio. Allenatore...

Marc White, manager del Dorking Wanderers, bandito per 6 partite per commenti sessisti sulle arbitre donne in un podcast. La FA non perdona Un commento infelice ed espresso con troppa leggerezza costa caro al carismatico proprietario e manager del Dorking Wanderers, Marc White. L’allenatore è stato colpito da una squalifica di sei partite dalla panchina a causa di una frase sessista pronunciata su un podcast riguardo alle donne. Allenatore squalificato per 6 turni: “Dobbiamo aiutare gli arbitri donna. a parcheggiare” (Ansa Foto) – Cityrumors.it Una sanzione che lo terrà lontano dal campo per le prime sei sfide della stagione di National League South, come confermato dal club stesso. 🔗 Leggi su Cityrumors.it