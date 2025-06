Allenamento Juve rifinitura alla vigilia del Real Madrid | le ultime novità dagli USA prima della sfida degli ottavi di finale – GALLERY

La Juventus si prepara con determinazione alla grande sfida contro il Real Madrid, conclusa la rifinitura in vista dell’ottavo di finale della FIFA Club World Cup a Miami. La squadra di Tudor ha dimostrato concentrazione e spirito di squadra, pronta a dare il massimo sul campo. Mentre gli occhi sono puntati sugli ottavi, le ultime novità dagli USA promettono una partita ricca di emozioni. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le immagini della seduta bianconera.

Allenamento Juve, rifinitura pre Real Madrid: la GALLERY della seduta per la squadra di Tudor verso la super sfida del Mondiale per Club. La Juve ha concluso il suo allenamento odierno in vista della sfida contro il Real Madrid, alla vigilia dell’ottavo di finale della FIFA Club World Cup. I bianconeri, martedì 1° luglio 2025 alle ore 15:00 locali (le 21:00 in Italia), affronteranno i Blancos a Miami. LA GALLERY DELL’ALLENAMENTO DELLA JUVENTUS PRE REAL MADRID In campo sotto la pioggia?? #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.comCeOypGmPnn — JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2025 Tutti i bianconeri sono a disposizione di Tudor ad eccezione dell’infortunato Savona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, rifinitura alla vigilia del Real Madrid: le ultime novità dagli USA prima della sfida degli ottavi di finale – GALLERY

In questa notizia si parla di: juve - realmadrid - sfida - allenamento

La #Juve torna a correre Come hanno lavorato i bianconeri a due formi dalla sfida contro il #RealMadrid ? Vai su X

Training Center | L'allenamento dopo Juve-Manchester City Dopo la gara contro il #Manchester City, la Juventus si proietta sugli ottavi di finale della #FIFA Club World Cup. Ad attendere i bianconeri, a #Miami, ci sarà il #Real Madrid, il prossimo 1° luglio (or Vai su Facebook

Training Center | Si avvicina la sfida al Real Madrid; Il discorso di Tudor, sorrisi Locatelli-Rugani, Daffara show: la Juve prepara così la sfida al Real Madrid; Allenamento Juve, su cosa ha lavorato Tudor: il report.

Allenamento Juve, su cosa ha lavorato Tudor in vista del Real Madrid: il report e il programma della vigilia degli ottavi di finale. I dettagli - Allenamento Juve, su cosa ha lavorato Tudor in vista del Real Madrid: tutti i dettagli in vista della prossima sfida La Juve ha concluso il suo allenamento odierno in vista della sfida contro il Real ... Scrive juventusnews24.com

Juventus, il report dell’allenamento odierno - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'allenamento. Secondo msn.com