Alleanza digitale per i fondi di private market

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: democratizzare e rendere più trasparente il mondo dei fondi di private market, aprendo nuove opportunità a investitori di ogni livello. Questa alleanza strategica tra Clearstream e Azimut promette di rivoluzionare il settore, creando un ecosistema digitale innovativo che semplifica l’investimento e accelera la crescita del risparmio gestito. Un passo decisivo verso il futuro dell’investimento privato in Italia e oltre.

UNA NUOVA alleanza strategica punta a trasformare il mondo dei fondi di private market. Clearstream, provider di servizi post-negoziazione del Gruppo Deutsche Börse, e Azimut, tra i principali asset manager indipendenti in Europa, hanno annunciato una partnership per lo sviluppo di una soluzione digitale pensata per semplificare e ampliare l'accesso a questo comparto sempre più rilevante del risparmio gestito. L'obiettivo dichiarato è ambizioso: aumentare la trasparenza, l'efficienza operativa e la scalabilità della distribuzione, permettendo a un numero crescente di investitori, compresi quelli retail, di accedere in modo più semplice e sicuro a strategie alternative.

alleanza - digitale - fondi - private

