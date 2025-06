Allarme sulla Statale 36 | scontro tra furgone e camion con gas traffico rallentato

Allarme sulla Statale 36: uno scontro tra un furgone e un camion di gas ha causato rallentamenti significativi nel traffico. La collisione, avvenuta nella tarda mattinata di lunedì 30 giugno nei pressi di Nibionno (Inverigo), ha messo in allerta le autorità , anche se fortunatamente non ci sono feriti. La sicurezza e la fluidità della circolazione restano le priorità , ma la situazione continua a richiedere attenzione e cautela da parte di tutti gli automobilisti.

Paura nella tarda mattinata di lunedì 30 giugno sulla Strada Statale 36, dove un furgone ha tamponato un camion adibito al trasporto di gas nei pressi di Nibionno (Inverigo), in direzione nord verso Lecco. Non si registrano feriti, ma l’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione sulla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

