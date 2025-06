Allarme incendi in Campania | partite anche squadre di rinforzo dal comando dei vigili del fuoco di Chieti

L’allarme incendi in Campania è sempre più alto: nelle ultime 24 ore, oltre 160 interventi dei vigili del fuoco, con rinforzi provenienti da varie regioni italiane, tra cui Chieti, Reggio Emilia, Modena e Genova. La situazione richiede massima attenzione e rapidità di risposta per proteggere territori e comunità. Ma quali sono le cause di questa escalation e come si può intervenire efficacemente? Scopriamolo insieme.

È allarme incendi in Campania dove nelle ultime 24 ore sono stati oltre 160 gli interventi dei vigili del fuoco. In rinforzo, sono state inviate anche squadre dal comando dei vigili del fuoco di Chieti, oltre che di Reggio Emilia, Modena, Viterbo, Rieti, Genova e Frosinone. Le maggiori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

