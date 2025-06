Allarme incendi | chiamate a raffica ai Fuochi del Sacro Cuore di Gesù

Durante i Fuochi del Sacro Cuore di Gesù, notti di emozioni ma anche di emergenze: circa quaranta chiamate ai vigili del fuoco altoatesini testimoniano la tensione e il rischio legati a questo tradizionale evento. Tra spettacoli e tradizione, la sicurezza rimane prioritaria. È fondamentale riflettere su come bilanciare le celebrazioni con la prevenzione degli incendi, per garantire che anche le future edizioni siano pronte a stupire senza compromettere la sicurezza di tutti.

Sono circa una quarantina le segnalazioni di incendi che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco altoatesini nella notte tra il 29 e il 30 giugno in occasione dei Fuochi del Sacro Cuore di Gesù. Le chiamate sono partite nel primo pomeriggio di domenica e hanno proseguito fino a notte. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: incendi - chiamate - fuochi - sacro

Allarme incendi: chiamate a raffica ai Fuochi del Sacro Cuore di Gesù; I fuochi del Sacro Cuore illuminano ancora una volta Trentino e Alto Adige (FOTO), raffica di chiamate ai vigili del fuoco; FUOCHI SACRO CUORE, UN FERITO GRAVE.

I fuochi del Sacro Cuore illuminano ancora una volta Trentino e Alto Adige (FOTO), raffica di chiamate ai vigili del fuoco - La tradizione dei fuochi del Sacro Cuore è stata vissuta anche quest'anno in diverse zone del Trentino e dell'Alto Adige. Segnala ildolomiti.it

"Massima prudenza", l'appello dei pompieri per la notte dei fuochi del Sacro Cuore: "Rischio incendi a causa della persistente siccità" - E' la sera dell'accensione dei fuochi del Sacro Cuore di Gesù, un appuntamento che in Alto Adige ma anche in alcune zone del Trentino, si tiene la domenica dopo il Corpus domini. Da ildolomiti.it