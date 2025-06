Allarme in zona Macchia Gialla uomo nel mirino di una baby-gang | Erano in 5 tutti minorenni

Un nuovo episodio nella zona Macchia Gialla desta preoccupazione tra residenti e passanti. Un gruppo di cinque minorenni si è reso protagonista di un tentativo di rapina, inseguito e colto sul fatto mentre cercava di sottrarre effetti personali a un passante. La crescente presenza di baby gang in questa area mette a rischio la sicurezza della comunità, sollevando interrogativi sulle misure di prevenzione e contrasto. È fondamentale intervenire tempestivamente per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Ancora un tentativo di rapina in zona 'Macchia Gialla', e nello specifico nell'area compresa tra la chiesa del Carmine Nuovo, via D'addedda e il parco Pantanella. Lo segnala un lettore: "Un gruppo di almeno 5 ragazzi, minorenni, ha inseguito e ha tentato di rubare gli effetti personali di un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: zona - macchia - gialla - minorenni

Allarme in zona Macchia Gialla, uomo nel mirino di una baby-gang: Erano in 5, tutti minorenni; I 'maranza' della Macchia Gialla: attaccano briga, minacciano i passanti e alzano le mani; Rissa e aggressioni alla Macchia Gialla: indaga la Polizia, vittime e testimoni invitati a recarsi in Questura.

