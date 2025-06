Allarme Cattolica e Fondazione Cariverona Aristide Corazzi | Rischio Banca Marche-bis per gli azionisti e Ancona perde 3,5 milioni l' anno

Un duplice allarme scuote il cuore delle Marche: tra il rischio di crisi per Banca Marche e le preoccupazioni sulla solidità di Cattolica Assicurazioni, il territorio si trova davanti a sfide cruciali. Aristide Corazzi, presidente della fondazione Cariverona, evidenzia come queste dinamiche possano mettere a repentaglio l’equilibrio economico e sociale locale. È fondamentale affrontare con determinazione queste criticità per proteggere il futuro della nostra regione e mantenere la fiducia degli azionisti e dei cittadini.

ANCONA- Un duplice allarme per l'economia e il tessuto sociale del territorio marchigiano, e in particolare della provincia di Ancona, è stato lanciato dal Patto di Sindacato degli Azionisti di Cattolica Assicurazioni. In una nota, il presidente Aristide Corazzi denuncia dinamiche che evocano "lo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

