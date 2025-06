Allarme caldo scatta l' ordinanza della Regione Fontana | La emaneremo oggi stesso

L'emergenza caldo è alle porte e la Regione Lombardia si prepara a emanare un'ordinanza per tutelare la salute dei cittadini. Dopo aver condiviso le linee guida, il governatore Attilio Fontana ha annunciato che oggi stesso verrà firmata una misura concreta e tempestiva. Con questa iniziativa, l'obiettivo è garantire una risposta efficace e immediata alle alte temperature, proteggendo la comunità da rischi e disagio.

Regione Lombardia pronta a emanare un'ordinanza per l'allarme caldo. "Oggi faremo una riunione e poi emaneremo l'ordinanza penso oggi stesso - ha detto il governatore Attilio Fontana -. Avevamo già mandato le linee guida che suggerivano certo comportamenti. Con oggi li trasformeremo in un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: ordinanza - allarme - caldo - regione

Allarme caldo, ordinanza di De Luca per lavoratori agricoli ed edili - Emesso un’allerta calore che invita aziende e lavoratori a mettere in atto misure di prevenzione e sicurezza.

Niente ordinanza di Regione Lombardia a tutela dei lavoratori più esposti ai picchi di calore, come gli edili, gli operai che lavorano sulle strade e gli agricoltori. Mentre esplode la seconda ondata di caldo dell’anticiclone africano con punte massime che a Mila Vai su Facebook

ALLARME CALDO, C’È L’ORDINANZA REGIONALE. STOP AL LAVORO NELLE ORE PIÙ CALDE GUARDA IL VIDEO Vai su X

Caldo, arriva l’ordinanza: in Lombardia stop al lavoro all’aperto; Caldo record: dalla Toscana alla Sicilia, ecco le regioni che hanno vietato il lavoro nelle ore con temperature alte; Allarme caldo, la denuncia di Azione: Regione in ritardo sul piano d'emergenza.

Caldo, arriva l’ordinanza: in Lombardia stop al lavoro all’aperto - Avevamo già mandato le linee guida che suggerivano certi comportamenti, con oggi li trasformeremo in un provvedimento vero e proprio”. Come scrive ilgiorno.it

Emergenza caldo, arriva in Lombardia l’ordinanza contro afa e temperature record - alla Regione di varare un provvedimento per quei settori come edilizia o agricoltura dove i lavoratori e le loro condizioni di salute vengono ... Si legge su milano.repubblica.it