Allarme a Milano | rischia di crollare l’insegna di Generali sul grattacielo Hadid

Allarme a Milano: l'insegna delle Generali sul grattacielo Hadid si è staccata e rischia il crollo. La zona di City Life è interdetta, con la fermata della metro Tre Torri chiusa e i vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Mentre le cause restano sconosciute, la tensione cresce: anche se dovesse crollare, le autorità sono ormai pronte a gestire ogni eventualità.

L’insegna delle Generali sulla Torre Hadid di Milano si è staccata, ancora ignote le cause e non è escluso che possa crollare. La zona è stata interdetta. La fermata della metro Tre Torri è stata chiusa e anche una parte di City Life. Vigili del fuoco e tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area. A quanto apprende Adnkronos, l’insegna di Generali sul grattacielo a City Life, collassata in mattinata, “anche se dovesse crollare interamente rimarrebbe ancorata al perimetro del terrazzo e si scongiurerebbe la caduta verticale”. Si sottolinea in ogni caso che si tratta di prime valutazioni: per ora l’area rimane interdetta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it