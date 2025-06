All’Arena della Musica di Torre del Greco Coral Sound il Festival all’insegna della solidarietà

Il Coral Sound di Torre del Greco si trasforma nell’arena della musica e della solidarietà, portando allegria e speranza a tutte le generazioni. Dal 8 luglio, quattro serate all’insegna del divertimento, con ospiti di fama come Raf e Nek, si uniscono a un nobile obiettivo: sostenere opere di carità e rinnovare una casa per i bambini più bisognosi. Un festival che unisce musica e cuore, perché anche il divertimento può fare la differenza.

TORRE DEL GRECO – L'8 luglio parte a Torre del Greco il Coral Sound, il festival dell'estate organizzato dall'associazione l'Emanuele APS per sostenere opere di carità sul territorio cittadino e la ristrutturazione di una casa per bambini malati e abbandonati a Giampilieri Marina, in provincia di Messina. Quattro le serate di allegria e musica per ogni generazione. Il festival che l'11 e il 15 luglio ospiterà anche Raf e Nek, due icone pop degli anni Ottanta, si svolgerà nell'arena della musica, una magnifica terrazza sul mare con vista sul Vesuvio nata dalla riqualificazione di un terreno incolto in viale del Commercio.

Pooh Legend. Pooh · Se nasco un'altra volta (Live). Straordinario Evento @pooh_legend L'apertura dell' Arena della Musica di Torre del Greco L'Otto Luglio 2025 saremo a Torre del Greco in apertura del Festival Musicale della @coralsoundfest Gius Vai su Facebook

