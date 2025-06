All’Agriparco inizia l’estate dei bambini

L’estate dei bambini all’Agri-Parco di Monza sta per partire con entusiasmo! Il centro estivo Agri-Campus 2025, che apre le sue porte oggi e continuerà fino al 1° agosto, promette un’esperienza unica tra natura, giochi e creatività. Tra animali, orto, laboratori e momenti educativi, i piccoli avventurieri scopriranno il mondo in modo divertente e responsabile. Pronti a vivere un’estate indimenticabile?

Il centro estivo Agri-Campus 2025 parte oggi e sarà aperto fino al 1° agosto. Appuntamento all' Agriparco di Fondazione Tavecchio Accolti e Raccolti-Agriparco Solidale, via Papini, 24 a Monza, tra animali, orto, giochi di squadra, laboratori creativi e momenti educativi in compagnia di educatori e professionisti appassionati. Accolti e Raccolti Agriparco Solidale propone la quarta edizione del centro estivo tutto all'aperto per bambini in due fasce d'età: dai 3 anni compiuti ai 5 e che abbiano frequentato almeno un anno di scuola dell'infanzia e dai 6 agli 8 anni. I bambini avranno a disposizione un'area di 12mila metri quadrati, fra orto, un vigneto, un frutteto, un bosco, un giardino sensoriale, 4 arnie, una pedana di mille metri quadrati, una tensostruttura di 100 e dei cassoni rialzati per la coltivazione.

