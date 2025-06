Alla guida ubriaco e sotto l' effetto di droga | denunciato

Una guida pericolosa, sotto l’effetto di droga e alcool, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. La Polizia di Parma ha intercettato un veicolo sull’autostrada A1, denunciando il conducente che tentava di nascondere il suo stato alterato. Questa azione dimostra come le forze dell’ordine siano sempre vigili per proteggere cittadini e strade. La sicurezza non è mai un optional: agiamo per un futuro più sicuro, eliminando ogni rischio alla guida.

La Polizia di Stato di Parma ha svolto nei giorni scorsi nell’area di Servizio San Martino, in autostrada A1. In uno di questi, con lo scopo di contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, un conducente è stato sorpreso alla guida dopo aver assunto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

