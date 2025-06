Alla guida sotto l' effetto di alcool scattano le sanzioni | i controlli della polizia stradale

La movida messinese si anima, ma la sicurezza rimane prioritaria: alla guida sotto l’effetto di alcool scattano sanzioni e controlli severi da parte della polizia stradale. Lo scorso fine settimana, un servizio straordinario ha presidiato i luoghi più frequentati, unendo forze di polizia e sanitari per prevenire le tragedie delle “stragi del sabato sera”. La prevenzione e il rispetto delle norme sono fondamentali per tutelare tutti.

Nello scorso fine settimana, in prossimità dei luoghi della movida messinese, è stato predisposto un servizio straordinario di controllo contro le “stragi del sabato sera” attuato dalle pattuglie della Polizia Stradale unitamente al personale dell’Ufficio Sanitario della Questura di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: stradale - polizia - guida - sotto

Lo sguardo della Polizia stradale sulle Statali: sono accesi gli autovelox - Lo sguardo attento della Polizia Stradale sulle statali lombarde è volto a garantire la sicurezza stradale.

Alla guida sotto l'effetto di alcool, scattano le sanzioni: i controlli della polizia stradale https://ift.tt/nUhgwo9 https://ift.tt/fEgs0bX Vai su X

Controlli della Polizia Stradale in Valdichiana per la guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti. Attenzione! #poliziadistato #poliziastradale #alcool #droga Vai su Facebook

Alla guida sotto l'effetto di alcool, scattano le sanzioni: i controlli della polizia stradale; GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL E DROGA: SEI PATENTI RITIRATE DALLA POLIZIA A PESCARA; Sicurezza stradale, oltre 420mila pattuglie impegnate nel 2024. Aumentati del 23% i controlli per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.

GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL E DROGA: SEI PATENTI RITIRATE DALLA POLIZIA A PESCARA - PESCARA – La Polizia di Stato ha organizzato un servizio al fine di contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica e dopo aver assunto stupefacenti, con l’ausilio di un laboratorio mobile e alla p ... Segnala abruzzoweb.it

Pescara: controlli serrati della Polizia, 5 patenti ritirate in una sola notte per guida sotto effetto di droghe. - A Pescara, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nella movida: 5 patenti ritirate in una notte per droga. Da lamilano.it