Alla festa clandestina alcol e musica alta Maxi multa per un locale della zona rossa

Una festa clandestina a Perugia sfida le restrizioni, con musica a tutto volume e bevande alcoliche ancora in circolo alle prime luci del mattino. La polizia locale ha scoperto il locale di Fontivegge intento a proseguire l’evento, sanzionandolo per violazioni delle normative anti-Covid e della vendita di alcol oltre gli orari consentiti. Un episodio che mette in evidenza come alcune situazioni richiedano ancora attenzione e interventi decisivi per tutelare la sicurezza pubblica.

PERUGIA - Alle cinque di mattina la musica usciva ancora ad alto volume dall’impianto di amplificazione. Si ballava ancora nel locale di Fontivegge e si bevevano ancora alcolici. Gli agenti della polizia locale hanno potuto constatare con i loro occhi, viene riferito, la vendita per asporto di una bottiglia. Risultato del controllo effettuato, una doppia sanzione al locale per la vendita di alcolici oltre l’orario consentito e l’organizzazione di un pubblico spettacolo non autorizzato. Per un totale di oltre 6.600 euro di verbale. L’accertamento è stato condotto nell’ambito del potenziamento delle attivitĂ di controllo sul territorio frutto, sottolinea il Comune di Perugia, anche del costante confronto con i cittadini, che ha come obiettivo quello di garantire "risposte rapide e concrete alle criticitĂ segnalate". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla festa clandestina alcol e musica alta. Maxi multa per un locale della “zona rossa“

In questa notizia si parla di: locale - musica - festa - clandestina

Alcol, musica e folla fino all’alba: ecco cosa succedeva fuori dal locale di La Russa jr | Video - Tra musica a palla e una folla vivace, il locale di La Russa Jr. diventa il palcoscenico di un rave improvvisato: drink sul marciapiede e auto in difficoltà tra i ballerini.

L'aggressore è fuggito quando la donna si è messa a gridare, attirando l'attenzione di alcuni clienti di un locale Vai su Facebook

Alla festa clandestina alcol e musica alta. Maxi multa per un locale della “zona rossa“; Rave party salta all’ultimo. Blitz delle forze dell’ordine. Confiscati impianti e mezzi; C'è gente che deve dormire: storia dell'eterna lotta tra live club e vicinato.

Alla festa clandestina alcol e musica alta. Maxi multa per un locale della “zona rossa“ - Alle cinque di mattina la musica usciva ancora ad alto volume dall’impianto di amplificazione. Si legge su lanazione.it

Parigi, feste clandestine per aggirare i divieti: musica, alcol e zero regole - Il Messaggero - Alle 3 del mattino, in più di 50 a ballare sfrenati in 30 metri quadrati di salone, in un appartamento ... ilmessaggero.it scrive